الخطيب ومجلسه يؤازرون الأهلي أمام غزل المحلة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص مجلس  إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على التواجد في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر أمام غزل المحلة والمقامة حاليا على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد الخطيب ومجلس إدارة الأهلي في مقصورة ستاد السلام لمؤازرة الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام غزل المحلة.

ويحرض محمود الخطيب ومجلس الأهلي على مساندة فريق الكرة في الفترة الماضية حيث يحرص دائما على حضور تدريبات ومباريات الفريق الأحمر.


ويواجه الأهلي حاليا ضيفه غزل المحلة في المباراة التي ستقام على ملعب "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

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