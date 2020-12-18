حصاد البورصة .. 14.1 مليار جنيه قيم تداولات البورصة خلال الأسبوع الماضي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:40 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن ارتفاع قيم  للتداول إلى 14.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.838 مليار ورقة منفذة على 227 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.446 مليار ورقة منفذة على 265 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
 
ونوه التقرير ، عن تسجيل بورصة النيل  إجمالي قيمة التداول  نحو 8  ملايين جنيه، وبلغت كمية التداول 20.5 مليون ورقة منفذة على 1032 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 56.28% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 43.72%. 

ووزعت قيم التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 3.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 771.3 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 79.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3 مليارات جنيه، بحجم تداول 1.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 105 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6.2 مليار جنيه بحجم تداول 2.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 184.2 ألف عملية.


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