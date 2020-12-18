والد بطل فيديو "محمد وبسنت" يكشف مفاجأة عن القبض على ياسين

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف المطرب الشعبي حسام الشرقاوي، والد الطفل محمد حسام، صاحب فيديوهات "محمد وبسنت"، أنه اتفق مع معلم فصل نجله أنه عندما يتغيب ياسين "زميل محمد بالفصل" أن يخبره.

وقال "حسام"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "قلت لمحمد ياسين اتقبض عليه عشان هو كان زعلان منه"، مضيفا أنه اتفق هو ونجلته مي أن يمثلا على محمد أن بسنت تحدثه هاتفيا للاطمئنان عليه.

وعقب الطفل محمد، "عرفت صوت مي وأنها بتضحك عليا وبتقلد بسنت.. روحت شديت شعرها وكسرت عضمها".

ومن ناحيته أكد والد محمد، أنه لا يستغل نجله، والفيديوهات ليست مفبركة، ولم يكن يقصد تحقيق الشهرة من وراء هذه الفيديوهات، متابعا: "صفحتي فيها فانز كتير.. ومحمد من وهو عنده 3 سنوات بيحاور نجوم".

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