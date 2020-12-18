البورصة تربح 4.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:31 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامناً مع إقتراب أعياد الميلاد وميل المستثمرين الي الأحتفاظ بالسيولة وتوجيه الإستثمار للملاذ الأمن .


وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 4.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 645.7 مليار جنيه.


وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 10844.58 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2066.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 1.29% مغلقًا عند مستوى 3001.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.72% مغلقًا عند مستوى 13062.36 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1074.72 نقطة.


وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن ارتفاع قيم  للتداول إلى 14.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.838 مليار ورقة منفذة على 227 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.446 مليار ورقة منفذة على 265 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
 
ونوه التقرير ، عن تسجيل بورصة النيل  إجمالي قيمة التداول  نحو 8  ملايين جنيه، وبلغت كمية التداول 20.5 مليون ورقة منفذة على 1032 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 56.28% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 43.72%. 
 

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