فيروس كورونا يضرب حارس أتلتيكو مدريد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أكد نادي أتلتيكو مدريد اليوم الجمعة، إصابة حارسه الكرواتي إيفو جربيتش بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن جاءت نتيجة الاختبار الذي خضع له عشية مواجهة إلتشي غدًا السبت إيجابية، وعلى الفور تم عزله بمنزل، علما بأنه لا يعاني من أية أعراض.

وبهذا سيضطر جربيتش، الذي شارك الأربعاء الماضي كأساسي مع الروخيبلانكوس في مباراة كأس ملك إسبانيا أمام كارداسار (3-0)، لإتمام فترة العزل الصحي التزاما بالبروتوكول الصحي.
Volume 0%

وكإجراء وقائي، عدّل الأتلتي مرانه اليوم ليكون بشكل فردي كما أن وسائل الإعلام لن تتمكن من حضور أول 15 دقيقة منه التزاما بالبروتوكول الصحي.

أخبار تهمك

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ 42 دقيقة

تبدأ الأحد المقبل.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز بالفيوم الجديدة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عبدالله السعيد يرد على حقيقة إهانته لشيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

طلب جديد من نجوم ريال مدريد إلى زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

اللجنة الثلاثية تبدأ عملها وتتطلع للدعم

منذ 37 دقيقة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تغيير مفاجيء في تشكيل الأهلي قبل مواجهة المحلة

منذ أقل من ساعتين

خطوة مفاجأة من الأهلي بشأن صفقة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:24 م

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

تعرف على الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

07:59 م

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

05:27 م

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

05:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان