أزهري يشرح علاج ظاهرة ضعف الإيمان بالله (فيديو)

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور أحمد الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه ليس من المبالغة في شيء اعتبار ضعف الإيمان ظاهرة تستوجب الوقوف عندها لمعرفة طرق علاجها، فما تشهده وقائع الحياة اليومية في المجتمع الإسلامي يشير بوضوح إلى شيوع هذا المرض الخطير في النفوس واختراقه حجب الأفئدة والقلوب.

وأضاف "الدسوقي"، خلال لقائه مع الإعلامي حازم جلال، ببرنامج "المسلمون يتسائلون"، المذاع على قناة "المحور"، أن أولى خطوات علاج ظاهرة ضعف الإيمان تتمثل في تعميق معرفة المسلم بالله تعالى وتوثيق الصلة به سبحانه من خلال العلم اليقيني بعظمة أسمائه الحسنى وصفاته العلى وتبديد حجب الجهل بتلك الأسماء والصفات التي تعتبر السبب الأهم في ضعف الإيمان ونقصانه.

وتابع: "تنطلق خطوات علاج هذه الظاهرة الخطيرة من أساس عقدي ثابت ومجمع عليه عند أهل السنة والجماعة ألا وهو اعتقاد أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ويزيد بالطاعات وكثرة العبادات وينقص بالمعصية والغفلة عن الله سبحانه"، مشيرًا إلى أنه لا سبيل لعلاج ضعف الإيمان في القلوب والنفوس دون الأخذ بترياق الاشتغال بالعلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، إذ أن محبة الله وخشيته وإخلاص العمل له سبحانه ومزج الخوف منه بالرجاء بلا إفراط بأحدهما ولا تفريط في الآخر لا يمكن تحصيله إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته.

أخبار تهمك

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

منذ أقل من ساعتين

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة مفاجأة من الأهلي بشأن صفقة الساحر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عبدالله السعيد يرد على حقيقة إهانته لشيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ ساعة و 28 دقيقة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 11 ساعة

تبدأ الأحد المقبل.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز بالفيوم الجديدة

منذ ساعة و 19 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تغيير مفاجيء في تشكيل الأهلي قبل مواجهة المحلة

منذ ساعة الا ربع

الإصابة تضرب نجم الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة

منذ 37 دقيقة

الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

طلب جديد من نجوم ريال مدريد إلى زيدان

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:24 م

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

05:27 م

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

05:55 م

عاجل - تغيير مفاجيء في تشكيل الأهلي قبل مواجهة المحلة

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان