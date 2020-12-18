أزهري يشرح علاج ظاهرة ضعف الإيمان بالله (فيديو)

Advertisements

قال الدكتور أحمد الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه ليس من المبالغة في شيء اعتبار ضعف الإيمان ظاهرة تستوجب الوقوف عندها لمعرفة طرق علاجها، فما تشهده وقائع الحياة اليومية في المجتمع الإسلامي يشير بوضوح إلى شيوع هذا المرض الخطير في النفوس واختراقه حجب الأفئدة والقلوب.



وأضاف "الدسوقي"، خلال لقائه مع الإعلامي حازم جلال، ببرنامج "المسلمون يتسائلون"، المذاع على قناة "المحور"، أن أولى خطوات علاج ظاهرة ضعف الإيمان تتمثل في تعميق معرفة المسلم بالله تعالى وتوثيق الصلة به سبحانه من خلال العلم اليقيني بعظمة أسمائه الحسنى وصفاته العلى وتبديد حجب الجهل بتلك الأسماء والصفات التي تعتبر السبب الأهم في ضعف الإيمان ونقصانه.



وتابع: "تنطلق خطوات علاج هذه الظاهرة الخطيرة من أساس عقدي ثابت ومجمع عليه عند أهل السنة والجماعة ألا وهو اعتقاد أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ويزيد بالطاعات وكثرة العبادات وينقص بالمعصية والغفلة عن الله سبحانه"، مشيرًا إلى أنه لا سبيل لعلاج ضعف الإيمان في القلوب والنفوس دون الأخذ بترياق الاشتغال بالعلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، إذ أن محبة الله وخشيته وإخلاص العمل له سبحانه ومزج الخوف منه بالرجاء بلا إفراط بأحدهما ولا تفريط في الآخر لا يمكن تحصيله إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته.

