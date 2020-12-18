بشري سارة في ليفربول

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
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أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن الإسباني تياغو ألكانتارا اقترب من العودة إلى الملاعب.

قال كلوب للصحافيين:"يقترب أكثر فأكثر وهو يسير في طريق جيد، ولكننا لن نتسرع في عودته، لا يمكننا أن نتسرع كما أنه لن يتسرع لأنه غير مسموح له".

وأضاف: "بالطبع، من الرائع عودته للملعب، والمشاركة في التدريبات، والقيام بالكثير من الأمور، ولكنه لم ينضم لتدريبات الفريق الجماعية بعد، وهذه هي الخطوة الأخيرة".

وتابع: "سنرى كيف ستكون عطلة نهاية الاسبوع الحالية معه في الملعب، وفي الأسبوع المقبل سنرى ما إذا كان بإمكانه المشاركة في التدريبات الجماعية".

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