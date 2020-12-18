في أول ظهور إعلامي له.. محمد يوجه رسالة إلى بسنت

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أعرب الطفل محمد حسام، صاحب فيديوهات "محمد وبسنت"، عن حبه لبسنت، قائلا: "أنا بحب بسنت، وهكبر وهكون دكتور وهتجوزها".



وقال "حسام"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "بسنت دي قسما بالله حبيبة قلبي.. ومش هسبها أبدا"، مشيرا إلى أنه يفكر في بسنت طوال الوقت.



ومن ناحيته قال حسام الشرقاوي، والد الطفل محمد، إن نجله طيب، وحنون، لافتا إلى أنه بدأ يحكي عن بسنت وهو في "الحضانة"، مضيفا: "لما صورت فيديو لمحمد وهو بيتكلم عن بسنت كان صدفة".

