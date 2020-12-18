الإصابة تضرب نجم الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:15 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي السبب وراء تغيير عمرو السولية لاعب الفريق الأحمر والدفع بزميله حمدي فتحي في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم أمام غزل المحلة.

ويواجه الأهلي غزل المحلة بعد قليل في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز على ستاد السلام في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة.

وقال المصدر إن عمرو السولية اشتكى من آلام في بكدمة سابقة في قصبة القدم وهو ما جعل الجهاز الفني للأهلي يقرر استبدال اللاعب والدفع بحمدي فتحي.

وكان كافين جونسون المدرب العام لفريق الأحمر قد أعلن وجود السولية في تشكيل الأهلي الأساسي لكن شعور اللاعب بآلام في كدمة سابقة في قصبة القدم خلال عمليات الإحماء جعلته يخرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر للمباراة.

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