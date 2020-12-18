عاجل - تغيير مفاجيء في تشكيل الأهلي قبل مواجهة المحلة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة كيفين جونسون، إجراء تبديل قبل بداية مباراة الفريق ضد غزل المحلة، بالدوري العام.





واضطر جونسون، للدفع بخدمات حمدي فتحي في خط وسط الملعب، بدلًا من عمرو السولية والذي سيتم وضعه على دكة البدلاء.





جاء ذلك بعد شكوى السولية من حالة إجهاد عضلي، خلال إجراء عملية الإحماء داخل أرضية الملعب قبل المواجهة المرتقبة.





ويستضيف النادي الأهلي نظيره غزل المحلة، في المباراة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.



