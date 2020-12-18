تعرف على لقاءات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة للقسم الثالث

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تقام غدا السبت لقاءات الجولة الثالثة ، المجموعة السابعة والتي تضم فرق محافظات القناة ودمياط ، بدوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات .





النوبة و رأس البر



يتطلع فريق النوبة من خلال هذا اللقاء لحصد أول إنتصار ، خاصة وأنه تلقى هزيمة في الجولة الأولى وحصل على راحة بالجولة الثانية ، ويحتل المركز الثاني عشر بلا نقاط .



أبو شحاتة و أبو صوير



ديربي بين فريقان من محافظة الإسماعيلية ، يعاني الأول من الهزيمة في اللقاء الماضي أمام رأس البر ، ويحتل المركز الثامن برصيد 3 نقاط ، أما أبو صوير فيعاني من هزيمتين متتاليتين ويحتل المركز قبل الأخير بلا نقاط .





القنطرة غرب و المطرية



يتطلع القنطرة للبقاء بقمة المجموعة ، حيث حقق العلامة الكاملة وفاز في الجولتين الماضيتين ويمتلك 6 نقاط ، أما المطرية فلم يحصد سوى نقطة واحدة ويحتل المركز الحادي عشر .





الشهداء و ميت الخولي





يتطلع الشهداء للحفاظ على بقاءه بلا هزائم ، حيث حصد 4 نقاط من جولتين ، فيما يرغب ميت الخولي في حصد أول إنتصار ، حيث يحتل المركز العاشر برصيد نقطة واحدة .



كهرباء الإسماعيلية و غزل السويس



حقق الكهرباء الفوز في الجولتين الماضيتين ويرغب في البقاء بقمة المجموعة ، فيحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط ، فيما يعاني غزل السويس الذي يتواجد في المركز الأخير بلا نقاط .





بورفؤاد و الرباط



ديربي بين أبناء بورسعيد ، يتطلع الأول لحصد الفوز لضمان التواجد بمقدمة الجدول ، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط ، فيما يرغب الرباط و الأنوار في تقديم عروضه الجيدة في أول موسم بعد صعوده من القسم الثالث ، ويمتلك 4 نقاط في المركز السادس .



دمياط و غزل دمياط



ديربي أبناء محافظة دمياط ، و ستشهد منافسة قوية ، حيث يمتلك دمياط 4 نقاط بالمركز الرابع ، فيما يحتل الغزل المركز السابع برصيد 3 نقاط .