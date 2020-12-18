الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر داخل نادي الزمالك ، حقيقة دخول النادي في مفاوضات مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.

وانتقل رمضان صبحى لصفوف نادي بيراميدز لمدة 5 سنوات، مقابل 200 مليون جنيه، وذلك بعد انتهاء إعارته مع النادى الأهلي.

وأكد المصدر بأن الزمالك لم يدخل  في مفاوضات مع نادي بيراميدز، بشأن التعاقد مع رمضان صبحي، وأن كل ما تردد بشأن ضمه لا أساس له من الصحة.

يذكر أن الزمالك تعادل بالأمس مع بيراميدز 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

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