كومان: نبحث عن انتصار جديد أمام فالنسيا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم الجمعة، أن مواجهة فالنسيا ستكون صعبة، خاصة وأنه لم يخسر سوى مواجهة واحدة في آخر 6 مباريات، أمام المتصدر أتلتيكو مدريد، مشيرا إلى ضرورة البحث عن الانتصار والتحلي بالتركيز والطاقة.

وقال كومان خلال مؤتمر صحفي ليلة المباراة: "أي مباراة نخوضها تعتمد علينا، نعلم أن فالنسيا منافس قوي ولذا علينا أن نكون بحالة جيدة، نحن فريق دائما ما يصنع محاولات للتسجيل، وعلينا أن نحظى بفعالية أكبر أمام المرمى".

وتابع: "رغم المباريات التي خسرها فريقنا، نكون سعداء بالفوز، أمام سوسييداد نجحنا في فرض سيطرتنا واللعب بدون كرة كان مهما للغاية، ينبغي علينا البحث عن انتصار جديد على أرضنا، وأرى دائما أجواء جيدة، رغم الهزائم".

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