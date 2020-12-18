اتحاد الكرة يرفض قرار الكاف بإلغاء مباراة مصر وتونس

أحتج جمال محمد علي، رئيس بعثة منتخب مصر للشباب في تونس، التقدم بشكل رسمي على قرار إلغاء مباراة مصر وتونس، اليوم الجمعة، في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.





يذكر أن الاتحاد الأفريقي، رفض إقامة اللقاء بسبب احتجاج تونس على الحالة الصحية والتقرير الطبي للاعب منتخب مصر، أحمد نبيل كوكا، وهو ما أدى لإلغاء المباراة واعتبار منتخب مصر خاسرًا اعتباريًا للمباراة الثانية على التوالي، لعدم اكتمال العدد القانوني المسموح به.





وقال جمال محمد علي في تصريحات للتلفزيون التونسي، إن مراقب اللقاء باغت بعثة منتخب مصر برفضه عينة اللاعب أحمد نبيل كوكا، رغم الموافقة على العينة في البداية من جانب اتحاد شمال أفريقيا.





وتابع "اللاعب الذي كان مثار جدل هو أحمد نبيل كوكا وليس الحارس حمزة علاء، عينة الأخير كانت سلبية ولكن تم استلامها متأخرًا من جانب الاتحاد الإفريقي".



