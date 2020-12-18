اتحاد الكرة يرفض قرار الكاف بإلغاء مباراة مصر وتونس

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أحتج جمال محمد علي، رئيس بعثة منتخب مصر للشباب في تونس، التقدم بشكل رسمي على قرار إلغاء مباراة مصر وتونس، اليوم الجمعة، في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

يذكر أن  الاتحاد الأفريقي، رفض إقامة اللقاء بسبب احتجاج تونس على الحالة الصحية والتقرير الطبي للاعب منتخب مصر، أحمد نبيل كوكا، وهو ما أدى لإلغاء المباراة واعتبار منتخب مصر خاسرًا اعتباريًا للمباراة الثانية على التوالي، لعدم اكتمال العدد القانوني المسموح به.

وقال جمال محمد علي في تصريحات للتلفزيون التونسي، إن مراقب اللقاء باغت بعثة منتخب مصر برفضه عينة اللاعب أحمد نبيل كوكا، رغم الموافقة على العينة في البداية من جانب اتحاد شمال أفريقيا.

وتابع "اللاعب الذي كان مثار جدل هو أحمد نبيل كوكا وليس الحارس حمزة علاء، عينة الأخير كانت سلبية ولكن تم استلامها متأخرًا من جانب الاتحاد الإفريقي".

وأضاف "أكدت لمراقب اللقاء أن عينة كوكا سلبية وأبلغت الحكام بذلك، لكن الكاف تمسك بقراره، مشيرا لى أن مسألة استكمال البطولة سيتم مناقشتها مع كل الأطراف المسؤولة على المنتخب المصري

أخبار تهمك

الأهلي يتراجع عن صفقة «الهداف»

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تشكيل غزل المحلة الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

منذ 36 دقيقة

اتحاد الكرة يرفض قرار الكاف بإلغاء مباراة مصر وتونس

منذ نصف ساعة

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة مفاجأة من الأهلي بشأن صفقة الساحر

منذ أقل من ساعتين

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 10 ساعات

عبدالله السعيد يرد على حقيقة إهانته لشيكابالا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

منذ ساعة و 15 دقيقة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

طلب جديد من نجوم ريال مدريد إلى زيدان

منذ أقل من ساعتين

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نجم ريال مدريد يقترب من توتنهام بطلب من مورينيو

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:24 م

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

05:27 م

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

05:55 م

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

05:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان