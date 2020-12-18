تجمد مواطني إحدى المدن في روسيا لبرودة الطقس
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:38 م
أمنية فوزي
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نشرت هيئة الأرصاد الجوية، منشورًا يكشف عن تجمد إحدى المدن في روسيا بعد أن وصلت درجة حرارتها إلى -50.
وقالت "الهيئة"، إنه تم إغلاق المدارس فى مدينة ياكوتسك الروسية بعد ان تجاوزت درجات الحرارة -50.
حيث يجمد البرد الشديد الرموش، وتتميز هذه المدينة بأنها الأبرد بين المدن الكبرى على وجه الأرض.
وقالت "الهيئة"، إنه تم إغلاق المدارس فى مدينة ياكوتسك الروسية بعد ان تجاوزت درجات الحرارة -50.
حيث يجمد البرد الشديد الرموش، وتتميز هذه المدينة بأنها الأبرد بين المدن الكبرى على وجه الأرض.