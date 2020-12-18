تجمد مواطني إحدى المدن في روسيا لبرودة الطقس

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت هيئة الأرصاد الجوية، منشورًا يكشف عن تجمد إحدى المدن في روسيا بعد أن وصلت درجة حرارتها إلى -50.

وقالت "الهيئة"، إنه تم إغلاق المدارس فى مدينة ياكوتسك الروسية بعد ان تجاوزت درجات الحرارة -50.

حيث يجمد البرد الشديد الرموش، وتتميز هذه المدينة بأنها الأبرد بين المدن الكبرى على وجه الأرض.

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