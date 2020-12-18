تجمد مواطني إحدى المدن في روسيا لبرودة الطقس

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نشرت هيئة الأرصاد الجوية، منشورًا يكشف عن تجمد إحدى المدن في روسيا بعد أن وصلت درجة حرارتها إلى -50.



وقالت "الهيئة"، إنه تم إغلاق المدارس فى مدينة ياكوتسك الروسية بعد ان تجاوزت درجات الحرارة -50.



حيث يجمد البرد الشديد الرموش، وتتميز هذه المدينة بأنها الأبرد بين المدن الكبرى على وجه الأرض.