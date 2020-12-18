تعرف علي مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولي بدوري القسم الثالث

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تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا السبت، مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولي بدوري القسم الثالث، والتي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.



وتستهل مباريات الجولة بمواجهة فريق نادي وادي النيل أمام نظيره فريق مركز شباب الزهراء، التي يستضيفها ملعب نادي النيل.



فيما يواجه فريق مركز شباب ادفو، نظيره فريق نادي الاقصر، في مباراة من العيار الثقيل، والتي يحتضنها ملعب مركز شباب ادفو.



وعلي ملعب الهلال، يحل فريق نادي الشبان المسلمين باستا ضيفا علي نظيره فريق نادي الهلال، ويسعي فريق الهلال لتحقيق اول فوز له هذا الموسم، لاسيما وانه يحتل المركز الحادي عشر بدون رصيد من النقاط.



ويواجه فريق نادي المدينة المنورة بقيادة محمد عويس، نظيره فريق نادي جمهورية دراو، في المباراة التي تجمعهم بملعب الاخير.



فيما يستضيف فريق نادي ابو الريش ،نظيره فريق نادي النصر للتعدين، ويسعي ابو الريش لتحقيق الفوز الأول له هذا الموسم بعد خسارته في الجولة الاولي أمام المدينة المنورة بهدفين مقابل هدف، فيما ياما فريق التعدين لتحقيق فوزه الثاني ومواصلة الزحف نحو صدارة المجموعة.



ويستضيف فريق نادي التحرير نظيره فريق نادي قوص ويسعي كلا الفريقين لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم، لاسيما بعد خسارتهما في الجولة الاولي



الترتيب

الاقصر 3 نقاط

شباب ادفو 3 نقاط

وادي النيل 3 نقاط

التعدين 3 نقاط

المدينة المنورة 3 نقاط

جمهورية دراو نقطة واحدة

شبان اسنا نقطة واحدة

التحرير بدون نقاط

ابو الريش بدون نقاط

قوص بدون نقاط

الهلال بدون نقاط

شباب الزهراء بدون نقاط