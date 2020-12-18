الرجاء يستضيف الأوليمبي في قمة الأسبوع الرابع بالقسم الثاني

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
شادي محمد
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يستضيف فريق نادي الرجاء المطروحي نظيرة فريق نادي الأوليمبي السكندري في قمة الأسبوع الرابع من دوري القسم الثاني المجموعة الثالثة "بحري" في الثانية والنصف من عصر السبت على ملعب "مركز شباب مطروح" .

ويسعى نادي الرجاء للفوز بمباراة الغد لتصحيح المسار و تحسين الأوضاع وذلك بعدما جمع نقطتين فقط من ثلاث مباريات خاضهم الفريق منذ بداية الموسم، وعلى الجانب الآخر يطمح رجال أحمد ساري المدير الفني لنادي الأوليمبي في حصد الثلاث نقاط بعد تعادل مخيب للآمال الجولة الماضية أمام بني عبيد.

وأعلن أحمد ساري قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نادي الرجاء غداً وجاءت القائمة كالأتي:

هاني جمال، محمد رجب، طة إبراهيم، أحمد علي جدو، حسين حمدي، سيد جاد، مصطفى جميل، عمرو الصعيدي، محمود المنشاوي، كاظم محمد، أحمد عيد، نادي حسن، محمد العديسي، عبد الرحمن نور، عمر فاروق، مصطفى كشري، مروان شاهين، عبدالله الرويني، عمرو مجدي، حسين رمضان، لاندري ناتاكيو.

ويحتل نادي الأوليمبي السكندري المركز الخامس في سباق ترتيب دوري القسم الثاني المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط جمعهم من فوز و تعادلين، بينما يحتل نادي الرجاء المطروحي المركز الرابع عشر برصيد نقطتين جمعهم من تعادلين و هزيمة.

جدير بالذكر أن الفريقين سبق لهم المشاركة في الدوري الممتاز عدة مرات، كما أن نادي الأوليمبي حصل على لقب الدوري المصري الممتاز وشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك في ستينيات القرن الماضي.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- حرس الحدود 7 نقاط
2- أبو قير 7 نقاط
3- البلدية 7 نقاط
4- سبورتنج 5 نقاط
5- الأوليمبى 5 نقاط
6-المنصورة5 نقاط
7-الجزيزة3 نقاط
8- المالية نقطتين
9- كفر الشيخ نقطتين
10- فاركو نقطتين
11- دكرنس نقطتين
12- بنى عبيد نقطتين
13- بيلا نقطتين
14- دمنهور نقطتين
15- الرجاء نقطة
16- الحمام نقطة

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