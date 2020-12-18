البورصة الأمريكية تواصل تحقيق المستويات القياسية اليوم

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
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واصلت مؤشرات البورصة الأمريكية تحقيق الارتفاعات قياسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ ظل التركيز على حزمة التحفيز المرتبطة بفيروس كورونا قبيل موعد نهائي مطلع الأسبوع المقبل للتوصل لاتفاق، في حين صعدت أسهم شركات التجزئة بدعم احتمالات تحقيق مبيعات قوية في عطلة أعياد الميلاد.

وبحلول الساعة 1434 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 10.51 نقطة، بما يعادل 0.03 بالمئة، إلى 30313.88 نقطة، وكان المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 1.69 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 3720.79 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 11.03 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 12775.78 نقطة.

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