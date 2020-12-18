تشكيل غزل المحلة الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.





وضم تشكيل غزل المحلة كلا من :-

محمد فتح الله - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - محمد البشبيشي - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى





البدلاء :-

جلال العقدة - هشام عادل - خالد كساب - عمرو شعبان - يحيى حامد - أحمد حسن - معنز كاجو - أحمد عيد - محمود صلاح.



