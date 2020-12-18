الحمام يواجة بلدية المحلة تحت شعار لابديل عن الفوز

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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يخوض فريق نادي الحمام المطروحي مواجهة صعبة أمام فريق بلدية المحلة في الثانية والنصف من عصر السبت ببملعب مركز شباب الحمام في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية.

يدخل الحمام المباراة تحت قيادة فنية جديدة بقيادة أيمن الجمل، وناصر بسيس مدرب عام بعد إستقالة سمير سعد المدير الفني السابق للحمام ومعاونية محمد حسن بيبو المدرب العام ، وتامر طه المعد البدني بعد الهزيمة من الجزيرة الأسبوع الماضي في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الأول بسبب الأمطار.

ويسعي الفريق المطروحي لتحقيق الفوز لتحسين وضعة بعد الحصول علي نقطة واحدة من ثلاث مباريات حيث تعادل مع فاركو، وخسر من حرس الحدود، والجزيرة.

بينما يسعي بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد مواصلة النتائج الجيدة وتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط وجمعهم من التعادل مع بني عبيد، والفوز علي الرجاء،وفاركو.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- حرس الحدود 7 نقاط
2- أبو قير 7 نقاط
3- البلدية 7 نقاط
4- سبورتنج 5 نقاط
5- الأوليمبى 5 نقاط
6-المنصورة5 نقاط
7-الجزيزة3 نقاط
8- المالية نقطتين
9- كفر الشيخ نقطتين
10- فاركو نقطتين
11- دكرنس نقطتين
12- بنى عبيد نقطتين
13- بيلا نقطتين
14- دمنهور نقطتين
15- الرجاء نقطة
16- الحمام نقطة

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