تبدأ الأحد المقبل.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز بالفيوم الجديدة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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يبدأ جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، يوم الأحد المقبل 20 ديسمبر، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الأول المجاورتين 1، و4، والحي الثاني المجاورات 1، و2 و3، ومنطقة الامتداد الجنوبي للكتلة السكنية الـ180 فدان، بمدينة الفيوم الجديدة.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر الحالي.

وفيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة الفيوم الجديدة:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل 20 ديسمبر 2020، وحتى يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الأول المجاورتين 1، و4، والحي الثاني المجاورات 1، و2 و3، ومنطقة الامتداد الجنوبي للكتلة السكنية الـ180 فدان، بمدينة الفيوم الجديدة.

ويتم التتسليم وفقا لما يلي:

- تسليم قطع الحى الأول، المجاورة الأولى، القطعتين رقمى 127، و128، يوم الأحد 20 ديسمبر 2020.

- تسليم القطع بالمجاورة الرابعة، أرقام 15، و17، و19، و21، و35، و73، و94، و95، و214، و223، و226، و244، و116، و208، و210، يوم الأحد 20 ديسمبر 2020.

- تسليم القطع بالحى الثاني المجاورة الأولى، القطع أرقام 87، و39، و144، 215و، و226، يوم الإثنين 21 ديسمبر 2020.

- تسليم القطع بالمجاورة الثانية، أرقام 181، و189، و191، يوم الإثنين 21 ديسمبر 2020.

- تسليم القطع بالمجاورة الثانية أرقام 48، و142، و153، و154، و155، و179، و180، يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020.

- تسليم القطع بالمجاورة الثالثة، أرقام 45، و49، و54، و60، و66، يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020.

- تسليم القطع بمنطقة الامتداد الجنوبى للكتلة السكنية للمدينة، القطعتين رقمى 54، و67، يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020.

- تم تخصيص يومي الخميس 24 ديسمبر 2020، والأحد 27 ديسمبر 2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، حققت الدولة المصرية إنجازات هائلة فيما يخص قطاع الإسكان، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الإسكان، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المُخططة، فبلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات نحو 107.27 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 627.6 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 388.35 ألف وحدة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 98.4 مليار جنيه.

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