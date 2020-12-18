رغم رحيله.. صور أحمد الشيخ تزين ستاد السلام

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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لا تزال صورة أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي السابق والحالي لنادي بيراميدز تزين ستاد السلام رغم رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء وانتقاله إلى نادي بيراميدز.

ولم يقم مسؤولو النادي الأهلي ولا الشركة الراعية للنادي الأحمر بإزالة صورة اللاعب من ستاد السلام رغم أنها فعلت هذا الأمر بعد رحيل رمضان صبحي وشريف إكرامي عن النادي الأهلي.

ويتواجد الشيخ في إحدى الصور داخل ستاد السلام بقميص النادي الأهلي رغم رحيله وانتقاله إلى نادي بيراميدز بعد فسخ تعاقده مع النادي الأحمر.


ويواجه الأهلي بعد قليل ضيفه غزل المحلة في المباراة التي ستقام على ملعب "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

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