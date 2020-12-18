الأولمبية تهنىء اتحاد الجودو بذهبيتى محى وعبد الرحمن في البطولة الإفريقية بمدغشقر

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لمجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين الزهوى لحصول محمد محي على المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات وزن 73 كيلو جراما، وعبد الرحمن محمد على الميدالية الذهبية فى وزن 81 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال على فضية الوزن ذاته ، وذلك في بطولة إفريقيا للجودو المقامة حاليا في مدغشقر ،واعتلى قمة جدول ترتيب الدول المشاركة فى البطولة برصيد خمس ميداليات بواقع ثلاث ذهبيات وفصيتين ، حقق الذهب محمد عبد الجواد وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد محى وزن 73 كيلو جراما ، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وحصل على القضيتين ، أحمد على وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد عبد العال وزن 81 كيلو جراما .

و أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص تمنياته بالتوفيق لباقي لاعبي المنتخب المصري ، حيث يشارك غدا في وزن تحت ٩٠كيلو جراما كل من حاتم عبد الآخر وعلي حازم ، و في وزن تحت 100 كيلو جراما ، واللاعب رمضان درويش واللاعب أحمد وحيد فى وزن فوق 100 كيلو جرام .

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