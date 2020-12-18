الزوجة التي تعرضت للاغتصاب أمام زوجها تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

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عقبت الزوجة التي تعرضت للاغتصاب أمام زوجها في الإسماعيلية، إنها شعرت بالارتياح بعد الحكم على المتهم الرئيسي بالإعدام شنقا، قائلا: "أول ما سمعت الخبر ارتحت".



وأضافت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الجناة استدرجوها هى وزوجها إلى المقابر بداعي وجود التروسيكل الخاص بهم في المقابر، موضحة أن المتهم اغتصبها تحت تهديد السلاح، ووضعوا زوجها في مقبرة أثناء اغتصابها.





وأضافت أنه تم القبض على الجناة بعد نصف ساعة من الاغتصاب، متابعة: "اتوسلت للمتهم وقبلت رجله وقولتله ارحمني أنا حامل.. قالي لو أمي أو اختي هعمل كده"، مؤكدة أنه ليس هناك سابق معرفة بالمتهم.



وتابعت، "نظرة المجتمع كسرتني، واللي تابعني أنا كان في واحد واقف بيتفرج والمتهم بيغتصبني"، مطالبة بمساعدتها في تسديد الديون التي على أسرتها.

