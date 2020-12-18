طاقم تحكيم مغربي لمباراة الاتحاد الليبي وبيراميدز

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عن تلقي النادي لإخطار رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الاتحاد الليبي وبيراميدز في لقاء ذهاب دور ال٣٢ الأول من الكونفدرالية.

ويستضيف نادي الاتحاد الليبي نظيره نادي بيراميدز في الخامسة من مساء يوم ٢٢ ديسمير المقبل باستاد الإسكندرية الذي يستضيف اللقاء بسبب الظروف الحالية في ليبيا.

أوضح المدير الرياضي أن المباراة يديرها تحكيميا، الحكم رضوان جيد، ويساعده لاشين أزاجو، وزكريا برنيسي، والحكم الرابع عادل زاروك، بينما المنسق من جيبوتي يوسف جويرة، ومراقب تحاليل فيروس كورونا المصري هاني الشهيدي.

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد يقترب من توتنهام بطلب من مورينيو

منذ ساعة و 12 دقيقة

طلب جديد من نجوم ريال مدريد إلى زيدان

منذ أقل من ساعتين

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

عبدالله السعيد يرد على حقيقة إهانته لشيكابالا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ ساعة الا ربع

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

منذ ساعة و 15 دقيقة

اتحاد الكرة يرفض قرار الكاف بإلغاء مباراة مصر وتونس

منذ نصف ساعة

خطوة مفاجأة من الأهلي بشأن صفقة الساحر

منذ أقل من ساعتين

تشكيل غزل المحلة الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

منذ 36 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتراجع عن صفقة «الهداف»

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:24 م

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

05:27 م

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

05:55 م

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

05:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان