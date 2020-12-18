المركزي الروسي يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25% دون تغيير

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
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قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 4.25%، وجاء القرار متوافقا مع توقعات الخبراء والمحللين.

وبذلك يكون البنك المركزي الروسي قد أبقى على سعر الفائدة عند نفس المستوى للمرة الثالثة على التوالي. وعزا المركزي قراره إلى وجود مخاوف متعلقة بالتضخم.

وألمح المركزي في بيان صدر عنه عقب اجتماع مجلس إدارته إلى احتمال إجراء تخفيض في سعر الفائدة الرئيسي في المستقبل، وقال إنه يقوم بتقييم تطور الوضع وإمكانية إجراء تخفيض إضافي في سعر الفائدة الرئيسي.

وأشار إلى أن تأثير أزمة فيروس كورونا في روسيا والعالم على النشاط الاقتصادي في الوقت الراهن أقل بكثير مما كان عليه في الربع الثاني من 2020.

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