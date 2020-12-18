البطريرك الراعي يزور رئيس جمهورية لبنان

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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زار البطريرك الكاردينال ما ربشارة بطرس الراعى اليوم الجمعة القصر الجمهوري في بعبدا حيث التقى برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعرض معه الأوضاع العامة.

بعد اللقاء قال غبطته: "يشرفني دائما قبل العيد، أن أزور فخامة رئيس الجمهورية لكي ادعوه رسميًا الى قداس العيد، كما جرت العادة لكن فخامة الرئيس يسبقنا دائما ويقرر حضور القداس، فتأتي زيارتي اليه شكليّة تقريبًا، لأنه مصمم أن يحضر القداس تمنيّت على الرئيس أن نعيّد وتكون لدينا حكومة وهذا كان موضع حديثنا طوال وقت الزيارة، لأنه لا يمكننا أن نبقى على هذا الوضع، فهناك الكثير من الأمور التي تستدعي الّا ننتظر أي يوم إضافي، وأهمها ثلاثة أسباب أساسيّة، فأولًا ان شعبنا لم يعد قادرا على الاحتمال، ولا يمكننا الّا ان ننظر الى شعبنا الجائع والعاطل عن العمل والفاقد الامل والثقة، ولا سيما أهالي بيروت الذين يعانون نتيجة انفجار الرابع من آب، وهذا سبب أساسي لتشكيل حكومة، فوجودها يعني ان نعيد الحياة الطبيعية بمعنى انه بات لدينا سلطة تنفيذية تتحمل مسؤولياتها، وهي من المؤسسات الدستورية التي يجب ان تكون موجودة، ومن هنا لا يمكننا ان نبقى على حكومة تصريف اعمال، فهكذا حكومة قد تستمر لشهر او شهرين، لكن لا يمكنها ان تبقى لمدة أربعة او خمسة او ستة اشهر، فهذا امر غير طبيعي لأن البلد يقع في الشلل، وكأن وباء كورونا غير كاف لشل كل الأمور. لذلك لا يمكننا ان نبقى هكذا، ومهما كانت الأسباب والظروف، فإنه من الضروري ان نصل الى التفاهم النهائي بين الرئيس المكلف وفخامة الرئيس وفقا للدستور، لأن شعبنا لم يعد قادرا على التحمل."

وأضاف غبطته: "أما السبب الثاني، فهو ان وجود حكومة هو باب لكافة الإصلاحات، بدءًا من إعادة إعمار بيروت، فنحن لا يمكننا ان نقف متفرّجين عليها هكذا، ولا أن ندع المواطنين وحدهم يعيدون الإصلاح من لحمهم ودمهم، وهنا انا اشكر جميع الذين مدّوا يد المساعدة من منظمات إنسانية أو دول ساعدت، الا اننا امام ورشة كبرى تحتاج الى المليارات، وهذا يتطلب وجود حكومة."

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