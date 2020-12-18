توقعات بانكماش اقتصاد ألمانيا 0.4% خلال الربع الرابع

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
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قال كلاوس فولرابه الخبير الاقتصادي لدى معهد إيفو اليوم، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش 0.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020 قبل أن ينمو مجددا في أوائل العام القادم، إذ تسببت إجراءات العزل العام الهادفة لكبح الإصابات بفيروس كورونا في تباطؤ التعافي.

وبعد أن ارتفعت ثقة الشركات الألمانية على نحو غير متوقع في ديسمبر، قال فولرابه إنه يتوقع نمو الاقتصاد 0.6 في المائة في الربع الأول، مضيفا أن الطلبات الصناعية تبدو جيدة مدفوعة بالعملاء المحليين.

وقال فولرابه “الصناعة في ألمانيا تحسنت بشكل كبير، لا سيما صناعة الكيماويات والهندسة الميكانيكية”.

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