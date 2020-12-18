خطوة مفاجأة من الأهلي بشأن صفقة الساحر

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يواصل مسئولو النادي الأهلي، مفاوضاتهم مع نادي صن داونز الجنوب إفريقي من أجل الحصول على خدمات جاستون سيرينو لاعب الفريق الأول لكرة بالنادي.

وفتح الأهلي خطوط الاتصالات، مع مسئولو صن داونز من أجل حسم الأمور مبكرا، وعدم مشاركة جاستون سيرينو في بطولة دوري أبطال إفريقيا مع صن داونز، ليتمكن من اللعب مع الأهلي حال تمكن من ضمه.

ويرغب النادي الأهلي في ضم اللاعب الاورجوياني قبل مواجهات كأس العالم للأندية النسخة الجديدة المقرر لها في شهر فبراير المقبل، من أجل دعم خط هجومه.

يشار إلى أنه في حال شارك سيرينو مع صن داونز، لن يتمكن من المشاركة مع الاهلي في البطولة الإفريقية ومن ثم سيتم التراجع عن فكرة ضمه من الأساس.

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