نجم ريال مدريد يقترب من توتنهام بطلب من مورينيو

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشارت العديد من التقارير اليوم الجمعة، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، يسعى لخطف أحد لاعبي ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

وقال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، إن مورينيو اتصل مؤخرًا بالكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، وطلب منه الانتقال إلى صفوف توتنهام عقب نهاية عقده.

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع الميرنجي في يونيوالمقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ولعب لوكا مودريتش لصفوف توتنهام خلال الفترة من 2008 وحتى 2012، عندما انتقل إلى ريال مدريد نظير 35 مليون يورو.

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