أيهما أفضل .. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 mini وiPhone 8

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
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أيهما أفضل .. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 mini وiPhone 8

كشفت شركة آبل مؤخراً عن 4 هواتف من سلسلة iPhone 12 الجديدة، والتي تأتي بمواصفات وأسعار مختلفة لتناسب جميع الاحتياجات، كما دعمت الشركة الأمريكية هواتفها بمزيد من الميزات والمواصفات الجديدة لتكون أكثر تطوراً من هواتفها القديمة، وجاءت هواتف iPhone 12 بتصميم مشابه إلى حد كبير للتصميم الحالي على هواتف iPhone 8 يما يلي نعرض مقارنة بين أحدث iPhone 12 mini و iPhone 8 Plus موقع phonearena.

iPhone 12 mini و iPhone 8

الشاشة:
iPhone 12 mini: يأتى بشاشة 5.4 بوصة.
iPhone 8: يأتى بشاشة 4.7 بوصة.

دقة الشاشة:
iPhone 12 mini: تبلغ 2340× 1080بيكسل.
 iPhone 8: تبلغ 1334 × 750بيكسل.

نوع الشاشة:
iPhone 12 mini: شاشة OLED.
 iPhone 8: شاشة IPS LCD.

المعالج:
iPhone 12 mini: معالج A14 Bionic
iPhone 8: معالج A11

مساحة الذاكرة:
iPhone 12 mini: حوالى 128جيجابايت.
iPhone 8: حوالى 128جيجابايت.

نظام التشغيل:
iPhone 12 mini: نظام iOS 14
iPhone 8: نظام iOS 14

الكاميرا الخلفية:
iPhone 12 mini: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل لكل منها.
iPhone 8: كاميرا بدقة 12 ميجابكسل لكل منها.

الكاميرا الأمامية:
iPhone 12 mini: بدقة 12 ميجابكسل.
iPhone 8: بدقة 7 ميجابكسل.

البطارية:
iPhone 12 mini: بقوة 2227 mAh.
 iPhone 8: بقوة 1821 mAh

أيهما أفضل .. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 mini وiPhone 8

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