استمرار انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
Advertisements

 

 تراجعت الليرة التركية أمام العملات الأجنبية لثماني سنوات متتالية، وهي مرشحة لمواصلة الانهيار في 2021، وفقا لبلومبرج.

 

وحسب بلومبرج، تراجعت الليرة بنسبة 25% خلال عام 2020، ما تسبب في قلق بالأوساط الاقتصادية من أن يصبح عام 2021 هو التاسع على التوالي الذي تشهد فيه العملة تراجعا جديدا.

 

 

وكانت العملة التركية قد تعرضت لمراحل متتابعة من الانهيار بسبب السياسات المثيرة للجدل التي اتبعها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ومنها إقالة رئيس البنك المركزي التركي، ثم استقالة صهره من منصب وزير المالية.

 

 

 

 

وحسبما ذكرت "بلومبرج"، كانت هذه الممارسات السياسية الهوجاء، سببا في معاناة الليرة لثماني أعوام متتالية ختاما بعام 2020، وأثارت حفيظة المستثمرين بتركيا.

 

 

 

 

وأشارت إلى أن تراجع الليرة يعكس صورة واضحة للعقد المضطرب الذي مرت به تركيا، وما شهدته خلاله من اضطرابات سياسية، وإخفاقات تشريعية، ساهمت في تزعزع الثقة في الاقتصاد التركي بشكل عام.

 

 

 

 

 

 

ولدعم العملة التي تعاني من الغرق، على حد وصف "بلومبرج" اتبعت المؤسسات الاقتصادية التركية سياسات إنقاذ فاشلة أدت إلى بيع البنوك التركية 100 مليار دولار في عام 2020 دون طائل، وفقا لجولدمان ساكس.

 

 

وتم تداول العملة التركية عند أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.5793 مقابل الدولار في 6 نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 1.5439 ليرة لكل دولار في 31 ديسمبر 2010.

 

أخبار تهمك

الأهلي يتراجع عن صفقة «الهداف»

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

منذ أقل من نصف ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

منذ حوالي 4 ساعات

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ ساعة و 19 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

طلب جديد من نجوم ريال مدريد إلى زيدان

منذ أقل من ساعة

نجم ريال مدريد يقترب من توتنهام بطلب من مورينيو

منذ أقل من نصف ساعة

عبدالله السعيد يرد على حقيقة إهانته لشيكابالا

منذ أقل من ساعتين

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - إلغاء مباراة منتخب مصر للشباب وتونس

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رد فعل لاعبي الأهلي على تعادل الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:27 م

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

05:55 م

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

05:04 م

طلب جديد من نجوم ريال مدريد إلى زيدان

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان