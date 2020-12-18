تقارير تكشف ابشع الانتهاكات داخل السجون التركية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
Advertisements

 

 

 

 كشفت وثائق مسربة عن قيام حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمنع نشر تقرير أوروبي يفضح عمليات التعذيب والانتهاكات بحق المعارضين داخل السجون.  وتستعرض الوثائق التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، تفاصيل التعذيب والوحشية وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون ومراكز الاعتقال التركية، ما دفع أنقرة لمنع نشرها لمدة 4 سنوات.

 

 

 

وقال الموقع المعني بالشأن التركي، إن التقرير أعدته لجنة تابعة للمجلس الأوروبي، قامت بزيارة لتقصي الحقائق إلى تركيا عام 2016 للتحقيق في اتهامات التعذيب والمعاملة السيئة في المرافق الإصلاحية.

 

 

 

ومن ضمن الوقائع الأخيرة، تعرض محمد علي طاش، طالب عسكري ضمن أكثر من 300 طالب عسكري سابق حكم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة "محاولة الإطاحة بالحكومة" وزعم مشاركتهم في انقلاب فاشل في تركيا في يوليو 2016، للضرب المبرح من قبل ستة من حراس السجن، حسبما أفاد موقع ذا بولد ميديا على الإنترنت.

 

 

 

 

 

وتم الكشف عن الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الإثنين من قبل ميليك جيتينكايا، والدة طالب عسكري سابق آخر خلف القضبان، التي قالت إن طاش تعرض للضرب الوحشي من قبل الحراس في سجن سيليفري الشهير في تركيا، حيث يتم احتجاز معظم السجناء السياسيين.

 

 

 

 

 

كما كشفت جمعية حقوق الإنسان التركية عن حظر واضح للمواد الكردية للسجناء في السجون التركية في منطقة البحر الأسود.

 

 

 

وذكرت الجمعية أيضا سوء معاملة السجناء الشديد، بما في ذلك التفتيش الجسدي الجائر، النقص في المنتجات الصحية، وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية.

 

 

 

 

 

تأتي نتائج هذا التقرير على خلفية زيارة الجمعية إلى خمسة سجون في البحر الأسود خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث لاحظت الجمعية حظر واسع النطاق على جميع المواد الكردية.

 

 

 

 

 

وذكر السجناء، أن إدارات السجون لا تسمح للسجناء بالحصول على كتب باللغة الكردية، على الرغم من كونها اللغة الأم للبعض، وأن أى كتب كردية ترسل إلى السجناء لا يتم تسليمها

 

أخبار تهمك

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل لاعبي الأهلي على تعادل الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إلغاء مباراة منتخب مصر للشباب وتونس

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يتراجع عن صفقة «الهداف»

منذ ساعة و 19 دقيقة

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ ساعة و 17 دقيقة

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

طلب جديد من نجوم ريال مدريد إلى زيدان

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

منذ أقل من نصف ساعة

عبدالله السعيد يرد على حقيقة إهانته لشيكابالا

منذ أقل من ساعتين

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

منذ حوالي 4 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:27 م

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

05:55 م

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

05:04 م

طلب جديد من نجوم ريال مدريد إلى زيدان

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان