تعرف على أبرز العقوبات الأمريكية المحتملة على تركيا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
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تتجه أمريكا لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400، بموجب تشريع يهدف لمنع شراء معدات عسكرية من موسكو.

 

وبحسب رويترز، فإنه بموجب قانون مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017 يتعين على الرئيس الأمريكي اختيار ما لا يقل عن 5 من 12 عقوبة لفرضها على البلدان المنتهكة للقانون. وتتنوع العقوبات بين المتوسطة والشديدة وقد تستهدف أشخاصا أو كيانات.

 

 

 

ويأتي على رأس قائمة بهذه العقوبات المحتملة على تركيا

 

 

 

 

 

1- عقوبات على الائتمان أو المساعدات من بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي.

 

 

 

2- عقوبات على صادرات السلع والخدمات الأمريكية.

 

 

 

3- عقوبات على القروض الكبيرة من المؤسسات المالية الأمريكية.

 

 

 

4- السعي لحجب قروض من مؤسسات مالية عالمية تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

 

 

 

 

 

5- عقوبات على المؤسسات المالية التي تحوز صناديق حكومية أمريكية أو تقوم بدور متعامل أمريكي رئيسي.

 

 

 

6- عقوبات على مشتريات أمريكية من السلع أو الخدمات.

 

 

 

7- عقوبات على أي معاملات نقد أجنبي خاضعة للقانون الأمريكي.

 

 

 

8- عقوبات على أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية خاضعة للقانون الأمريكي.

 

 

 

9- عقوبات على أي معاملات مرتبطة بالعقارات.

 

 

 

10- عقوبات على أي استثمارات في أدوات الدين أو الأسهم الأمريكية.

 

 

 

11- رفض منح تأشيرات سفر لموظفي الشركات ذوي الصلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات.

 

 

 

 

 

12- عقوبات على المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين الذين لهم صلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات

 

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