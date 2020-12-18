المركزي الياباني يبقى على سياسة التيسير النقدي الفائقة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
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أبقى بنك اليابان المركزي اليوم على سياسة التيسير النقدي الفائقة من أجل تحفيز الاقتصاد الذي تضرر جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، والتغلب على الانكماش.

وأوضح البنك في بيان صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، أنه رغم الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الياباني، من المتوقع أن تكون وتيرة التعافي ذات مستوى متوسط، في ظل استمرار الحيطة من وباء فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي قرر كذلك تمديد العمل بالبرنامج الخاص بدعم تمويل الشركات لمدة ستة أشهر أخرى حتى سبتمبر من العام المقبل.

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