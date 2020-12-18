الأنبا مكاريوس يلتقى بسيدة الكرم بالمنيا بعد براءة المتهمين

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
Advertisements
ألتقي الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، بالسيدة سعاد ثابت، الشهيره إعلاميا بسيدة الكرم، عقب صدور حكم محكمة جنايات المنيا، ببراءة جميع المتهمين فى قضية تعريتها، وذلك بعد إعادة إجراءات محاكمة المتهمين الذين سبق الحكم عليهم بـ 10 سنوات سجن غيابيا.

ونقل مصدر بالمطرانية عن الأنبا مكاريوس قوله: "تقابلنا معها وطيبنا خاطرها وأعلمناها بوجود فرصة أخيرة وهي النقض وسيبدأ المحامون في مباشرة ذلك، وفور علمنا بقرار المستشار النائب العام استشعرنا الراحة"

وأصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر على حسن، ومحمد هارون، حكمها ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم "بمركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.

شمل الحكم تبرئة "نظير. ا" وشقيقه "عبدالمنعم"، ووالده "إسحاق" بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبة بالسجن 10 سنوات.

كانت قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص، شهدت مشاجرة في 20 مايو 2016، على خلفية تردد شائعة عن علاقة بين ربة منزل متزوجة، وشاب قبطي متزوج، وتمت إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، حيث صدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير الماضي بالسجن 10 سنوات، وقاموا بإعادة إجراءات المحاكمة حيث صدر حكم اليوم بالبراءة.
الأنبا مكاريوس يلتقى بسيدة الكرم بالمنيا بعد براءة المتهمين
الأنبا مكاريوس يلتقى بسيدة الكرم بالمنيا بعد براءة المتهمين
الأنبا مكاريوس يلتقى بسيدة الكرم بالمنيا بعد براءة المتهمين
الأنبا مكاريوس يلتقى بسيدة الكرم بالمنيا بعد براءة المتهمين

أخبار تهمك

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

طلب جديد من نجوم ريال مدريد إلى زيدان

منذ أقل من ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

منذ حوالي 4 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 9 ساعات

نجم ريال مدريد يقترب من توتنهام بطلب من مورينيو

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

عاجل - إلغاء مباراة منتخب مصر للشباب وتونس

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يتراجع عن صفقة «الهداف»

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ ساعة و 19 دقيقة

عبدالله السعيد يرد على حقيقة إهانته لشيكابالا

منذ أقل من ساعتين

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

رد فعل لاعبي الأهلي على تعادل الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:27 م

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

05:55 م

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

05:04 م

طلب جديد من نجوم ريال مدريد إلى زيدان

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان