الأنبا مكاريوس يلتقى بسيدة الكرم بالمنيا بعد براءة المتهمين



ونقل مصدر بالمطرانية عن الأنبا مكاريوس قوله: "تقابلنا معها وطيبنا خاطرها وأعلمناها بوجود فرصة أخيرة وهي النقض وسيبدأ المحامون في مباشرة ذلك، وفور علمنا بقرار المستشار النائب العام استشعرنا الراحة"



وأصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر على حسن، ومحمد هارون، حكمها ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم "بمركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.



شمل الحكم تبرئة "نظير. ا" وشقيقه "عبدالمنعم"، ووالده "إسحاق" بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبة بالسجن 10 سنوات.



كانت قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص، شهدت مشاجرة في 20 مايو 2016، على خلفية تردد شائعة عن علاقة بين ربة منزل متزوجة، وشاب قبطي متزوج، وتمت إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، حيث صدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير الماضي بالسجن 10 سنوات، وقاموا بإعادة إجراءات المحاكمة حيث صدر حكم اليوم بالبراءة.



ألتقي الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، بالسيدة سعاد ثابت، الشهيره إعلاميا بسيدة الكرم، عقب صدور حكم محكمة جنايات المنيا، ببراءة جميع المتهمين فى قضية تعريتها، وذلك بعد إعادة إجراءات محاكمة المتهمين الذين سبق الحكم عليهم بـ 10 سنوات سجن غيابيا.