عقب براءة المتهمين.. سيدة الكرم: أشعر بالاسف والحزن

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قالت سعاد ثابت أننظرت أن أحصل علي حقي بالقانون، وحينما صدر حكم غيابي سابق علي المتهمين الثلاث بالسجن 10 سنوات، شعرت بالأسف والحزن لأن هذا العقاب لايتناسب مع الذنب الذي أقترفوه، وتابعت " 10 سنين قليله علي تعرية سيده بالشارع والجميع يعرف أن أغلي من العرض والشرف مفيش".

وقالت سيدة الكرم، أحنا أسره مش بتعمل العيب، ومش بنغلط في حد، وعمرنا ما عملنا حاجه وحشه، لكن المتهمين عملوا كدا نكاية في ابنائي لأنهم ناجحين في حياتهم العمليه، ولفتت أنها منذ وقوع الحادث تركت قريتها ولم تعود لها مره أخري، إذ تقيم بقريه أخري.

وكانت محكمة جنايات المنيا، أسدلت مساء أمس الخميس الستار عن واقعة التعريه، إذ أصدرت حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت، 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم".

شمل الحكم برأة كل من: نظير إسحاق وشقيقة "عبدالمنعم"، ووالدهما "إسحاق"، وذلك بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات

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