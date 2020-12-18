أزمة كبيرة تواجه إنبي.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
يواجه نادي إنبي أزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قام النادي البترولي بالاستغناء عن أكثر من لاعب أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، دون تسوية مستحقاتهم المالية.

وقام مسؤولو نادي إنبي برفع كلًا من المهاجم البوروندي فيستون عبدالرزاق إلى جانب لاعب الوسط حميد ماو دون منحهما باقي مستحقاتهما المقررة في عقديهما أو التوصل لاتفاق معهما.


وقام الثنائي الإفريقي بتهديد نادي إنبي بالتقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي"فيفا" للمطالبة بمستحقاتهما وهو ما يهدد الفريق البترولي بالغرامات المالية المضاعفة إلى جانب خصم النقاط حال عجز عن الدفع لاسيما وأن الثنائي يتبقى في عقدهما عدة مواسم.


أزمة الأجانب داخل نادي إنبي لم تتوقف عند الثنائي فيستون وحميد ماو لكن النادي البترولي رفع أيضا من قائمته اللاعب الليبيري تونيا تيسيديل والذي لم يحصل على مستحقاته بعد منتظرا وعد إدارة النادي بقيده في الانتقالات الشتوية المقبلة إلا أن اللاعب يدرس شكوى النادي أيضا لتأخر حصوله على مستحقاته من الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يشهد النادي البترولي أزمة كبيرة داخل أروقته حال عدم قيامه بسداد هذه المستحقات المالية للاعبين الأفارقة.

أخبار تهمك

عبدالله السعيد يرد على حقيقة إهانته لشيكابالا

منذ ساعة و 8 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ 14 دقيقة

تطورات تجديد عقد أوباما مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ 37 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إلغاء مباراة منتخب مصر للشباب وتونس

منذ ساعة و 26 دقيقة

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 4 ساعات

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتراجع عن صفقة «الهداف»

منذ 39 دقيقة

رد فعل لاعبي الأهلي على تعادل الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:04 م

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

03:31 م

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

01:57 م

الأهلي يتراجع عن صفقة «الهداف»

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان