صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


استقرت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، إلى البحث صفقة جديدة في الصورة، خوفًا من تعثر التعاقد مع الأوروجويانى جاستون سيرينو، مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي.


وبدأت اللجنة تتحرك في اتجاه التفاوض مع لاعب منتخب الأولاد كيدان دوللى، نجم وسط مونبيليه الفرنسى، وذلك بناء على توصية من بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، لدرايته بمستوى اللاعب الذي سبق أن قام بتدريبه مع صن داونز عام 2016.


وأشارت صحيفة «سوكر لادوما» الجنوب أفريقية أن الأهلي بدأ التفكير بقوة في ضم دوللي، الذي رحل إلى مونبيليه الفرنسي ويتبقى في عقده موسم واحد، وهو ما قد يمهد الطريق لانضمامه للأهلي.

ويلعب دوللي27 عامًا،  في مركز الجناح الهجومي وصانع الألعاب، وخاض 18 مباراة دولية مع جنوب أفريقيا.

أخبار تهمك

رد فعل لاعبي الأهلي على تعادل الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتراجع عن صفقة «الهداف»

منذ 39 دقيقة

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إلغاء مباراة منتخب مصر للشباب وتونس

منذ ساعة و 26 دقيقة

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

منذ حوالي 3 ساعات

عبدالله السعيد يرد على حقيقة إهانته لشيكابالا

منذ ساعة و 8 دقيقة

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ 37 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ 14 دقيقة

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات تجديد عقد أوباما مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:04 م

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

03:31 م

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

01:57 م

الأهلي يتراجع عن صفقة «الهداف»

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان