مباريات قوية ومرتقبة في مجموعة الإسكندرية بالقسم الثالث





ترتيب المجموعة الحادية عشر



1- نهضة العامرية 4 نقاط

2- مياة البحيرة 4 نقاط

3- الترام 4 نقاط

4- المجد 4 نقاط

5- الدلنجات 4 نقاط

6- القباري 4 نقاط

7- المعمورة 3 نقاط

8- حوش عيسى 3 نقاط

9- كفر بولين 3 نقاط

10- بدر 3 نقاط

11- العبور نقطتين

12- غزل كفر الدوار نقطة وحيدة

13- البترول نقطة وحيدة

14- إيتاي البارود نقطة وحيدة

15- رشيد نقطة وحيدة

16- إم بي في بلا نقاط

تشهد المجموعة الحادية عشر من مسابقة القسم الثالث، إقامة 8 مباريات هامة ومرتقبة في الثانية والنصف من عصر السبت.ومن المقرر أن يلتقي في الجولة الثالث المرتقبة كلاً من :1- نهضة العامرية مع إيتاي البارود2- شباب العبور مع غزل كفر الدوار3- شباب كفر بولين مع بدر4- بترول الإسكندرية مع حوش عيسى5-شباب القباري مع رشيد6- الترام مع شباب الدلنجات7- مياة البحيرة مع إم بي في8- المجد مع شباب المعمورةوشهدت مباريات مجموعة البحيرة والاسكندرية بدوري القسم الثالث (الجولة الثانية) فوز فريق مياة البحيرة خارج ملعبه على حساب فريق إيتاي البارود بهدفين دون رد.وتعادل شباب العبور على ملعبه مع فريق المجد بهدفين لكل منهما، وخسر غزل كفر الدوار على ملعبه بهدف نظيف من ضيفه فريق نهضة العامرية.وفاز الترام خارج ملعبه بهدف على فريق إم بي في، كما تغلب بدر على شباب المعمورة بهدفين مقابل هدف، وتعادل رشيد والبترول 1-1.وحقق فريق حوش عيسى فوزا صعبا على حساب فريق كفر بولين بهدف نظيف، وتعادل الدلنجات مع القباري 1-1.