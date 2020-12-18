غداً .. مواجهات قوية لصيد المحلة وكوم حماده وعثماسون وسبورتنج كاسل بالقسم الثالث

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يقام في الثانية من عصر السبت مباريات الأسبوع الثالث، للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث.

ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :

- سبورتنج كاسل مع دسوق 
- الحامول مع شباب كوم حماده
- الشهداء مع سيدي غازي
- سمنود مع عثماسون
- سيدي سالم مع بلطيم
- مطوبس مع الحنفي
- اتحاد بسيون مع صيد المحلة
- كوم حماده مع الزعفران

ترتيب المجموعة الثامنة

1- صيد المحلة 6 نقاط
2- شباب كوم حماده 6 نقاط
3- بلطيم 6 نقاط
4- عثماسون 3 نقاط
5- سيدي سالم 3 نقاط
6- شباس الشهداء 3 نقاط
7- سبورتنج كاسل 3 نقاط
8- سيدي غازي 3 نقاط
9- سمنود 3 نقاط
10- الحنفي 3 نقاط
11- الحامول نقطة
12- دسوق نقطة وحيدة
13- بسيون بلا نقاط
14- كوم حماده بلا نقاط
15- الزعفران بلا نقاط
16- مطوبس بلا نقاط

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