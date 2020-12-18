غداً .. مواجهات قوية لصيد المحلة وكوم حماده وعثماسون وسبورتنج كاسل بالقسم الثالث

يقام في الثانية من عصر السبت مباريات الأسبوع الثالث، للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث.





ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :





- سبورتنج كاسل مع دسوق

- الحامول مع شباب كوم حماده

- الشهداء مع سيدي غازي

- سمنود مع عثماسون

- سيدي سالم مع بلطيم

- مطوبس مع الحنفي

- اتحاد بسيون مع صيد المحلة

- كوم حماده مع الزعفران





ترتيب المجموعة الثامنة



1- صيد المحلة 6 نقاط2- شباب كوم حماده 6 نقاط3- بلطيم 6 نقاط4- عثماسون 3 نقاط5- سيدي سالم 3 نقاط6- شباس الشهداء 3 نقاط7- سبورتنج كاسل 3 نقاط8- سيدي غازي 3 نقاط9- سمنود 3 نقاط10- الحنفي 3 نقاط11- الحامول نقطة12- دسوق نقطة وحيدة13- بسيون بلا نقاط14- كوم حماده بلا نقاط15- الزعفران بلا نقاط16- مطوبس بلا نقاط