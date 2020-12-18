رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 الدفعة الرابعة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
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رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 الدفعة الرابعة

منحة العمالة الغير منتظمة 2020، تزايدت حركة مؤشر البحث العالمي جوجل خلال الأيام الماضية وذلك من قبل المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة التي تقدر ب 500 جنيه شهريا والتي تم منحها من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الجدير بالذكر ان هناك حاله من القلق والغصب بين العمال الذي استفادوا من المنحة خلال الأيام الماضية نظرا لعدم استلامهم للدفعه الرابعة لشهر نوفمبر دون معرفة سبب لذلك مما اضطر وزارة القوي العاملة ان تخرج لتعلمهم ان السبب هو عدم تحديثهم للبيانات الموجودة علي موقع الوزارة والتي خصصته الوزارة من اجل الاستعلام عن جميع التفاصيل التي تخص المنحة.

منحة العمالة الغير منتظمة 2020

يذكر ان هناك شريحة كبيره من العمال الذي كانوا يعملون باليومية تضرروا بسبب توقف أعمالهم واستغناء أصحاب العمل عنهم نتيجة الأضرار التي أصابت الأنشطة التجارية من تداعيات وباء كورونا الذي ضرب البلاد منذ بداية العام الجاري، الجدير بالذكر ان الدولة المصرية تحاول ان تبذل قصار جهدها من اجل المساهمة في رفع العبأ عن كاهل الأسر الفقيرة التي تضررت بالإضافة الي الأسر التي لا يوجد لها دخل ثابت حيث تشرف علي هذه المنظومة وزارة القوي العاملة التي تقوم بتحديد احقية هؤلاء الأسر وفقا للشروط المقررة عليهم.

خطوات الاستعلام عن منحة 500 جنيه الكترونيا

هذه الخطوة تحتوي علي الرابط والخطوات التي يمكنكم من خلالها الدخول لتحديث البيانات الخاصة بالعمال المسجلين وقد استلموا المبالغ المستحقة لهم خلال الأشهر الماضية حيث يتطلب تسجيل الدخول عدة خطوات متمثله في النقاط الأتية:

تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي لوزارة القوي العاملة.
الضغط علي زر خدمة الأفراد.
اختيار الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة.
كتابة الاسم والرقم القومي.
الضغط علي زر تحديث البيانات.
ستظهر لك البيانات المسجلة مسبقا قم بتحديث الذي تغيير منها.
بعد الانتهاء اضغط علي زر حفظ البيانات.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 الدفعة الرابعة

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