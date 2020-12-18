أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:04 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، اليوم الجمعة، أن جائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فضحت خلاف الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، مع أحد زملائه في الفريق الكتالوني.

واستبعد ميسي زميله الألماني مارك أندريه تير شتيجن من اختيارات أفضل حارس مرمى في جائزة الأفضل، ومنح صوته لكيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان في الترتيب الأول، يليه مانويل نوير (بايرن ميونخ) ثانيًا، ثم يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) في المركز الثالث.

وتحدث برنامج "الشيرنجيتو"، إن هناك خلافات بين ميسي وتير شتيجن خلال الموسم الحالي، وجائزة الأفضل كشفت أن العلاقة بينهما ليس جيدة، مشيرا إلى أن التزام ميسي مع برشلونة، أمر لا يقبل الجدل، لكن الأزمة أن تفكيره في مكان آخر.

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