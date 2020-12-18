مباريات مرتقبة لإبشواي وشباب الفيوم ومطرطارس وعاملين غارب في القسم الثالث

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
Advertisements
تقام في الثانية والنصف من عصر السبت مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تشهد منافسة قوية وصراع ساخن بين فرق المجموعة .

حيث يستضيف ببا بقيادة مديره الفنى صالح مصطفى نظيره فريق مطرطارس ، ويرفع أبناء ببا شعار لا بديل عن الفوز خالصة فى ظل حصد الفريق لنقطة واحدة من مباراتين فيما يخوض مطرطارس المباراة بدافع تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار .

ويحل اطسا ضيفا على شقيقه مركز شباب ابشواى فى مباراة مثيرة .

ويستضيف مركز شباب الفيوم ( الساحة ) ضيفه اهناسيا الرياضى بقيادة مديره الفنى عمرو عبد العال ، ويأمل اهناسيا فى تحقيق فوز مهم خاصة فى ظل تحقيق الفريق للفوز بالمباراة الماضية. 

ويحل سنورس ضيفا على رأس غارب بمباراة صعبة على الفريقان ، كما يستضيف عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب نظيره فريق ابو كساة فى اقوى مباريات الجولة .

ويستضيف طامية بقيادة مديره الفنى السيد حمدى نظيره فريق سينزو الحصان الأسود للمجموعة فى مباراة هامة للفريقان .

ترتيب المجموعة الرابعة 

1 - ابو كساة 6 نقاط
2 - مطرطارس 6 نقاط
3 - سينزو 6 نقاط
4 - الواسطى 3 نقاط
5 - ابشواى 3 نقاط
6 - اهناسيا 3 نقاط
7 - مركز شباب الفيوم نقطتين .
8 - اطسا نقطتين .
9 - ببا نقطة .
10 - طامية نقطة .
11 - عاملين غارب نقطة .
12 - راس غارب صفر .
13 - سنورس صفر .

أخبار تهمك

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إلغاء مباراة منتخب مصر للشباب وتونس

منذ ساعة و 26 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

منذ حوالي 3 ساعات

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ 37 دقيقة

الأهلي يتراجع عن صفقة «الهداف»

منذ 39 دقيقة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ 14 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

تطورات تجديد عقد أوباما مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل لاعبي الأهلي على تعادل الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عبدالله السعيد يرد على حقيقة إهانته لشيكابالا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:04 م

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

03:31 م

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

01:57 م

الأهلي يتراجع عن صفقة «الهداف»

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان