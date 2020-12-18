مباريات مرتقبة لإبشواي وشباب الفيوم ومطرطارس وعاملين غارب في القسم الثالث
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:05 م
Advertisements
تقام في الثانية والنصف من عصر السبت مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تشهد منافسة قوية وصراع ساخن بين فرق المجموعة .
حيث يستضيف ببا بقيادة مديره الفنى صالح مصطفى نظيره فريق مطرطارس ، ويرفع أبناء ببا شعار لا بديل عن الفوز خالصة فى ظل حصد الفريق لنقطة واحدة من مباراتين فيما يخوض مطرطارس المباراة بدافع تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار .
ويستضيف مركز شباب الفيوم ( الساحة ) ضيفه اهناسيا الرياضى بقيادة مديره الفنى عمرو عبد العال ، ويأمل اهناسيا فى تحقيق فوز مهم خاصة فى ظل تحقيق الفريق للفوز بالمباراة الماضية.
ترتيب المجموعة الرابعة
1 - ابو كساة 6 نقاط
2 - مطرطارس 6 نقاط
3 - سينزو 6 نقاط
4 - الواسطى 3 نقاط
5 - ابشواى 3 نقاط
6 - اهناسيا 3 نقاط
7 - مركز شباب الفيوم نقطتين .
8 - اطسا نقطتين .
9 - ببا نقطة .
10 - طامية نقطة .
11 - عاملين غارب نقطة .
12 - راس غارب صفر .
13 - سنورس صفر .
حيث يستضيف ببا بقيادة مديره الفنى صالح مصطفى نظيره فريق مطرطارس ، ويرفع أبناء ببا شعار لا بديل عن الفوز خالصة فى ظل حصد الفريق لنقطة واحدة من مباراتين فيما يخوض مطرطارس المباراة بدافع تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار .
ويحل اطسا ضيفا على شقيقه مركز شباب ابشواى فى مباراة مثيرة .
ويستضيف مركز شباب الفيوم ( الساحة ) ضيفه اهناسيا الرياضى بقيادة مديره الفنى عمرو عبد العال ، ويأمل اهناسيا فى تحقيق فوز مهم خاصة فى ظل تحقيق الفريق للفوز بالمباراة الماضية.
ويحل سنورس ضيفا على رأس غارب بمباراة صعبة على الفريقان ، كما يستضيف عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب نظيره فريق ابو كساة فى اقوى مباريات الجولة .
ويستضيف طامية بقيادة مديره الفنى السيد حمدى نظيره فريق سينزو الحصان الأسود للمجموعة فى مباراة هامة للفريقان .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 - ابو كساة 6 نقاط
2 - مطرطارس 6 نقاط
3 - سينزو 6 نقاط
4 - الواسطى 3 نقاط
5 - ابشواى 3 نقاط
6 - اهناسيا 3 نقاط
7 - مركز شباب الفيوم نقطتين .
8 - اطسا نقطتين .
9 - ببا نقطة .
10 - طامية نقطة .
11 - عاملين غارب نقطة .
12 - راس غارب صفر .
13 - سنورس صفر .