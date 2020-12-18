شباب المدينة يسحق التجارة برباعية فى إولى مباريات دورى الناشئين بالسويس

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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حقق مركز شباب المدينة مواليد 2006 فوزا كبير على نادى التجارة بنتيجة اربع أهداف مقابل هدف، في افتتاح دوري الناشئين بمنطقة السويس لكرة القدم.

واحرز أهداف المدينة كلا من : محمود شريف "هدفين"، و يوسف حسن "هدف"، وعمرو سمير "هدف".

وحيث خاض المدينة بتشكيل مكون من: أحمد محمد، عمر علي، يوسف بطوط، عبدالرحمن حسن، يوسف حسن، زياد قطب، محمدالشربيني، أحمد هيثم، محمود شريف و محمد مصطفي، عمرو سمير.

وبهذا الفوز يحصد شباب المدينة على اول ثلاث نقاط، ويقود الفريق جهاز فنى مكون من: صابر مصطفي مدير فنى ، محمد فيجو مدرب عام ، محمد جمال مدرب حراس مرمى ، سيد خليل مدير إداري، سيد صابر إداري.

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