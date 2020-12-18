شباب المدينة يسحق التجارة برباعية فى إولى مباريات دورى الناشئين بالسويس



واحرز أهداف المدينة كلا من : محمود شريف "هدفين"، و يوسف حسن "هدف"، وعمرو سمير "هدف".



وحيث خاض المدينة بتشكيل مكون من: أحمد محمد، عمر علي، يوسف بطوط، عبدالرحمن حسن، يوسف حسن، زياد قطب، محمدالشربيني، أحمد هيثم، محمود شريف و محمد مصطفي، عمرو سمير.



وبهذا الفوز يحصد شباب المدينة على اول ثلاث نقاط، ويقود الفريق جهاز فنى مكون من: صابر مصطفي مدير فنى ، محمد فيجو مدرب عام ، محمد جمال مدرب حراس مرمى ، سيد خليل مدير إداري، سيد صابر إداري.

حقق مركز شباب المدينة مواليد 2006 فوزا كبير على نادى التجارة بنتيجة اربع أهداف مقابل هدف، في افتتاح دوري الناشئين بمنطقة السويس لكرة القدم.