اكتشاف سلالة جديدة من كورونا وإصابة ماكرون.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

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شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 12 ديسمبر، وحتى اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020:











أول خرق لوقف إطلاق النار في كاراباخ



على الرغم من إعلان الهدنة، ووقف العمليات العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضى، عن رصد أول خرق لوقف إطلاق النار، الموقع بين طرفى النزاع فى إقليم ناجورنو كاراباخ.



وفى بيان لها، قالت وزارة الدفاع الروسية: "الوحدات الروسية لقوات حفظ السلام تواصل تنفيذ مهامها فى إقليم ناجورنو كاراباخ، وتراقب الوضع هناك على مدار الساعة، وقد سجلت أول حالة انتهاك لوقف إطلاق النار فى منطقة حدروت".



وأكدت وزارة الدفاع الأرمينية، أن أذربيجان استئنفات العمليات العسكرية فى الإقليم المتنازع عليه، وقالت إن "الجانب الأذربيجانى استأنف فى 12 ديسمبر الهجوم باتجاه المناطق السكنية فى خين تاجلار وخطسابرد"، بحسب وكالة "نوفستى" الروسية.



وأشارت وزارة الدفاع الأرمينية إلى أن وحدات جيش الدفاع فى ناجورنو كاراباخ ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على تحركات أذربيجان.











وصول أول قافلة إغاثة دولية الى عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي



وصلت يوم السبت الماضي، أول قافلة إغاثة دولية إلى عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي منذ بدء الصراع قبل أكثر من شهر.



وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، عن توقيع اتفاق مع الحكومة الإثيوبية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي دون عوائق.



وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن قوات الجيش سيطرت على عاصمة إقليم تيجراي، بعد معارك دامت نحو 3 أسابيع.



وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "يسرني أن أعلن أننا أكملنا وأوقفنا العمليات العسكرية في إقليم تيجراي".



وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيان أن "الحكومة الاتحادية تسيطر الآن بشكل كامل على مدينة مقلي".











رسميا.. رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب



أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الإثنين الماضي، أن واشنطن رفعت اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرا أن تلك خطوة نحو تعاون أكبر بين البلدين.



وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "هذه الخطوة تمثل تغيرا أساسيا في العلاقات بين البلدين نحو تعاون أكبر".



وأضاف: "تحقق هذا الإنجاز عبر جهود حكومة السودان الانتقالية التي يقودها المدنيون لرسم مسار جديد جريء بعيد عن إرث نظام عمر البشير، وبالأخص، لتلبية المعايير القانونية والسياسية للرفع".















اكتشاف سلالة جديدة من كورونا



بينما يحاول العالم السيطرة على تلك جائحة كورونا، ظهرت سلالة جديدة من الفيروس، حيث أعلن وزير الصحة البريطانى، مات هنكوك، يوم الإثنين الماضي، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، فى لندن ومناطق مجاورة، مما تسبب بارتفاع حاد فى حالات الإصابة بالفيروس القاتل.



وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أعلنت بريطانيا دخول لندن وأجزاء أخرى من بريطانيا فى المرحلة الثالثة من الإغلاقات، وهى أقصى درجات الإغلاق، بسبب الارتفاع الحاد فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ستدخل لندن وأجزاء من إيسكس وهيرتفوردشاير المرحلة الثالثة من الإغلاقات ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، وستعنى هذه الخطوة إغلاق الآلاف من المقاهى والحانات والمطاعم فى العاصمة البريطانية ونواحيها، ولن يسمح سوى بطلبات الطعام الخارجية عبر التوصيل المنزلى.



وأبلغ وزير الصحة البريطانى مات هانكوك ممثلى المدن البرلمانيين بقرار الإغلاقات الجديدة التى بدأت فى تمام منتصف ليل الثلاثاء، بحيث لا يسمح للمواطنين التجمع معا فى المنازل أو الحدائق أو الأماكن العامة، حسب قوانين الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثالثة، كما يحظر على الجماهير حضور مباريات كرة القدم مرة أخرى، بعد أن تم السماح لعدد معين منهم بحضور مباريات الفرق التى تخوض مبارياتها فى لندن.











المجمع الانتخابي يثبت فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية



أثبت المجمع الانتخابي، فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بـ306 أصوات، مقابل 232 صوتا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.



يذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالما شكك في نتيجة الانتخابات، وقدم العديد من الدعاوى القضائية للتشكيك في النتيجة، ومحاولة إعادة فرز الأصوات في بعض الأماكن مرة أخرى.











عقوبات أمريكية على الصناعات العسكرية التركية



فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الإثنين الماضي، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية وعدد من المسئولين الرفيعين.



وقال بيان نشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، مؤكدا أن العقوبات طالت أيضا 3 أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان، إن العقوبات تشمل حظر رخص التصدير الأمريكية لهيئة الصناعات الدفاعية التركية، وتجميد أرصدة، وفرض قيود على تأشيرة رئيس المؤسسة إسماعيل دمير، ومسؤولين آخرين.



وأوضح بومبيو أن واشنطن أوضحت لتركيا على أعلى المستويات أن شراء منظومة إس-400 سيعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية وأفرادها للخطر.



وقال بومبيو في بيان إنه "على الرغم من تحذيراتنا، مضت تركيا قدمًا في شرائها واختبار نظام S-400 من روسيا".



ولفت بومبيو إلى أن العقوبات الأمريكية تشمل حظر كل تراخيص التصدير الأمريكية والتصاريح الممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية.



وأوضح بومبيو أن "العقوبات على إدارة الصناعات العسكرية التركية تظهر أن الولايات المتحدة ستنفذ قانون كاتسا بالكامل، لن نتسامح مع أي تعامل مهم مع القطاع الدفاعي الروسي".











تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت



أعلنت مصادر لبنانية، أمس الخميس، تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لعشرة أيام بعد طلب بتغيير المحقق العدلي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وكان المدعي العام في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي غسان عويدات، أعلن تنحيه عن متابعة ملف القضية لوجود صلة قرابة مع وزير سابق متهم.



وأوضح القاضي عويدات في تصريح، أن تنحيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ، بصفته مدعيا عدليا في القضية، جاء بسبب وجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر (متأهل من شقيقة عويدات)، والذي ادعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان.



وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه وفقا للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق في ما خص دور النيابة العامة التمييزية في الملف إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.













الإطاحة بمقربين من صهر أردوغان



استمرارا للتخبط الذى تشهده تركيا، خلال الآونة الأخيرة، شن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة للإطاحة بالقيادات المقربة من صهره بيرات ألبيراق، بعد استقالته من منصبه وزيرا للخزانة والمالية.



فبحسب صحيفة "زمان" التركية، قامت السلطات مؤخرا بإقالة المقربين من ألبيراق في شركة Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik، التى انطلقت رسميا فى الأول من سبتمبرالماضى، وتأسست عبر دمج جميع شركات التأمين الحكومية.



وتشير البيانات الواردة فى منصة الإفصاح العام إلى إقالة المدير العام لشركة تركيا للتأمينات ألبر كارايازجان، ونوابه أتاكان باكتاش وأمرة بيرام وهاكان موشتو، من مناصبهم في التاسع من يوليو الماضى، وتعيين طاقم استشارى جديد مؤلف من 4 أشخاص.



وأضافت الصحيفة التركية أنه تم إسناد منصب المدير العام إلى رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجلس التنفيذي آتيلا بانلى، كما اتخذ القرار بإلغاء المجلس التنفيذى الذى تأسس فى التاسع من يوليو وتعيين نواب للمدير العام.



وتضمنت التعيينات الجديدة إسناد منصب المدير العام إلى آتيلا بانلى، وتعيين جنك كورت مستشارا له، وإقالة فاروق جوكشان من طاقم نواب المدير العام.



وذكرت صحيفة "جمهوريت" أنه رغم أن البيانات الصادرة فى هذا الصدد، تشدد على الإقالات والتعيينات الجديدة أجريت بموجب مبادئ "الشفافية والإنتاجية في الإدارة العليا"، إلا أنه تدور فى الأروقة السياسية أحاديث تقول بأن الخطوة هى حملة إقالة للشخصيات المصنفة ضمن فريق ألبيراق











إصابة ماكرون بكورونا



أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس الخميس، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.



وأكد مسؤول بالإليزيه، أن الرئيس الفرنسي ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان.













14 دولة تخطت حاجة المليون إصابة بكورونا



تجتاح جائحة كورونا الكثير من دول العالم، فى موجة ثانية، تعد أشد فتكا وضراوة من الموجة الأولى، التى بدأت فى شهر مارس الماضى، واجتاحت دول العالم كافة، مخلفة لكثير من الضحايا، بين حالات إصابة ووفيات.



وتواصل أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" الارتفاع فى مختلف الدول، التى أعلن بعضها عن بدء الموجة الثانية مبكرا، بينما تواصل دول أخرى الإعلان عن بدء الموجة الثانية فيها، فى وقت يواصل فيه الخبراء والباحثون، تطوير وإنتاج لقاح كورونا، لتجنيب العالم تلك الخسائر البشرية التى يشهدها فى كل يوم بسبب فيروس كورونا.



وعلى الرغم من إعلان بعض الدول عن بدء حملة جماعية لتلقى لقاح كورونا، يواصل منحنى الإصابات والوفيات، نتيجة الإصابة بكورونا فى الارتفاع، فتخطت 15 دولة حاجز المليون إصابة، وهي: الولايات المتحدة، والهند، والبرازيل، وروسيا، وفرنسا، وتركيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وألمانيا، والمكسيك، وبولندا، وإيران.



وفى المجموع، على مستوى العالم، بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، على مستوى العالم، 75 مليونا، و34 ألفا، و395 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، مليونا، و663 ألفا، و740 حالة وفاة.