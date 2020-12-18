الكاف يعلن عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبطل تشاد بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والغزالة التشادي، والتي ستجمع الفريقين في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.





ويستضيف الزمالك مباراتي الذهاب والإياب في مصر بعد الاتفاق مع الفريق التشادي حيث تقام مباراة الذهاب يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.



