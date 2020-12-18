وزيرة التضامن توجه ببحث حالة السيدة المسنة بترعة زنين وصرف مساعدة لها

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الجيزة ببحث ودارسة الاستغاثة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي أشارت إلى سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن التي تعيشها السيدة المسنة محل الاستغاثة والتي تبلغ من العمر ٧٠ عام وتقيم بشارع ترعة زنين بشارع غريب فايد بمحافظة الجيزة.

وتقوم السيدة بأعمال النظافة لتوفير نفقات المعيشة، ومن خلال بحث حالة المواطنة تبين أنها أرملة وتتقاضي معاش ضماني قدره ٣٦٠ جنيها ولديها ابن وابنة متزوجين ويقيمون بعيدا عنها وهي تسعى دائما لتوفير نفقات المعيشة من خلال عملها وتتلقي بعض المساعدات من أهالي الخير وتقيم بمنزل دور أرضي عبارة عن حجره ومدخل وحمام في حدود ٢٠ م وتعاني من سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن.

وفي هذا الإطار تقرر صرف مساعدة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بقيمة ( 2000) جنيه، بالإضافة إلي التتسيق مع الجمعيات الاهلية ببولاق لتقديم المساعدات اللازمة.
وزيرة التضامن توجه ببحث حالة السيدة المسنة بترعة زنين وصرف مساعدة لها
وزيرة التضامن توجه ببحث حالة السيدة المسنة بترعة زنين وصرف مساعدة لها
وزيرة التضامن توجه ببحث حالة السيدة المسنة بترعة زنين وصرف مساعدة لها
وزيرة التضامن توجه ببحث حالة السيدة المسنة بترعة زنين وصرف مساعدة لها
وزيرة التضامن توجه ببحث حالة السيدة المسنة بترعة زنين وصرف مساعدة لها
وزيرة التضامن توجه ببحث حالة السيدة المسنة بترعة زنين وصرف مساعدة لها

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