موعد مباراة صلاح المقبلة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

يدخل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره فريق كريستال بالاس، مساء غد السبت، في مباراة قوية ومثيرة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" للموسم الجاري 2020-2021، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على ملعب سيلهرست بارك.





ويتربع ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، على صدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة، عقب تغلبه على توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-1 في لقاء الجولة الماضية من البطولة.





ومن المقرر أن يتم بث مباراة ليفربول وكريستال بالاس عبر قناة beIN Sports HD 2، ويتطلع ليفربول للقتال في مباراة اليوم خارج الديار من أجل تحقيق الانتصار والاستمرار في القمة والعودة بالنقاط الثلاث بأي ثمن، ما جعل «كلوب»، الفائز مؤخرا بجائزة أفضل مدير فني في عام 2020 من الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، يشدد على لاعبيه ضرورة تفادي إهدار أي نقاط أخرى خلال هذه المواجهة، موضحا أن المنافس ليس سهلا ودائما ما يجد الريدز صعوبة أمامه في اللقاءات الماضية.









ويأمل محمد صلاح في مواصلة تسجيله للأهداف والاستمرار على صدارة ترتيب هدافي البطولة، التي يعتليها بـ11 هدفا بالتساوي مع هيونج مين سون، لاعب توتنهام، وكلوفرت ليوين، مهاجم إيفرتون، خاصة أن «صلاح» تمكن من التسجيل في آخر لقاءين للفريق أمام فولهام وتوتنهام.









ويعاني ليفربول في هذه المباريات من بعض الغيابات، وهم: دييجو جوتا، الذي سيغيب لنحو شهرين، لينضم لقائمة المصابين التي يتصدرها قائد الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، كما تعرض المدافع الكاميروني جويل ماتيب لإصابة، فيما عاد تياجو ألكانترا بعد تعافيه من الإصابة.











