عبدالله السعيد يرد على حقيقة إهانته لشيكابالا

رد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، برسالة قاطعة بشأن حصوله على قميص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك.









ونشر عبدالله السعيد صورة عبر حسابه بموقع إنستجرام لقميص شيكابالا ردًا على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.









وشهدت الساعات الماضية تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للسعيد وهو يعطي قميص شيكابالا لزميله دودو الجباس مهاجم بيراميدز، وسط سخرية من رفض السعيد الحصول على قميص نجم الزمالك.







